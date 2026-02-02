Nascimbene e Molinari e nell’acquisizione di Re Sergio Autotrasporti da parte di Mauffrey
Mauffrey, gruppo logistico francese attivo nel settore dei trasporti, ha recentemente completato l’acquisizione della società Re Sergio Autotrasporti, operatrice specializzata nel trasporto di rifiuti.
L’operazione si inserisce nel piano di espansione del gruppo Mauffrey in Italia, dove il gruppo aveva già acquisito, nel 2024, la società La Nettatutto.
Il gruppo Mauffrey è attivo nel settore dei trasporti dal 1964 e si avvale di una forza lavoro di più di 4.500 persone, dislocate in più di 50 siti....