Negazionismo, like e post condivisi sono reato per capacità di istigare e diffondere la propaganda

I post razzisti pubblicati sui social network - anche solo tramite condivisione di post di altre persone - fanno scattare il reato di “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”, inserito nel Codice penale nel 2018 con l’articolo 604 bis. Si tratta di condotta penalmente rilevante e per la quale è di difficilissima applicazione la causa di non punbilità per tenuità del fatto. Ciò a causa della capacità del mezzo telematico di poter raggiungere...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi