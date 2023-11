Nei contratti di credito al consumo inclusi anche «Compra ora, paga dopo» di Marina Castellaneta









Profilazione, valutazione del merito creditizio con il ricorso a trattamenti automatizzati, uso di sistemi di intelligenza artificiale. Nuovi strumenti che entrano nel credito al consumo e hanno spinto il legislatore Ue a intervenire con la direttiva 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori che abroga la 2008/48 per fare spazio a nuove regole idonee a disciplinare il credito al consumo che, sia sul versante dell’offerta sia su quello della domanda, è influenzato da digitalizzazione, comparsa di nuovi servizi e crescente offerta di credito transfrontaliero. La direttiva, pubblicata sulla Gazzetta UE del 30 ottobre, è destinata a prevalere, in quanto lex specialis, sulla direttiva 2002/65 sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Tra le novità, un ampliamento dell’ambito di applicazione poiché sono inclusi i prestiti di importo basso e i contratti di credito basati sul sistema «Compra ora, paga dopo».

La modernizzazione del quadro normativo passa attraverso un rafforzamento della protezione dei consumatori che sottoscrivono i contratti di credito al consumo, con obblighi più rigorosi sui prestatori di servizi,con riguardo alle informazioni (che devono essere adattate ai dispositivi digitali) e all’indicazione dell’importo che il consumatore dovrà versare complessivamente.

Nel caso in cui le offerte a determinate categorie di consumatori sono decise sulla base di processi decisionali automatizzati, il creditore e l’intermediario sono tenuti a informare i consumatori «che il prezzo loro offerto è personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato dei dati personali». Inoltre, in tutti i casi in cui la trattazione del merito creditizio comporta un trattamento automatizzato, il consumatore ha diritto a chiedere l’intervento umano da parte del creditore.

Vietata ogni forma di concessione di credito ai consumatori «senza previa richiesta ed esplicito consenso di questi», con la conseguenza che è fissato il divieto di concessione non sollecitata di credito. Prima della conclusione del contratto di credito, il prestatore di servizi sarà tenuto a effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, evitando pratiche irresponsabili in materia di concessione di prestiti e sovraindebitamento.

Con l’articolo 32, la direttiva impone le norme di comportamento alle quali il creditore e gli intermediari del credito saranno tenuti, dalla messa a punto dei prodotti di credito alla pubblicità. Inoltre, nella gestione del personale è chiarito che la politica remunerativa non può incoraggiare «un’assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato dal creditore», tenendo conto che deve essere salvaguardato il migliore interesse del consumatore e non solo gli obiettivi di vendita. Prima dell’avvio di procedimenti esecutivi, inoltre, dovrà essere garantito un «ragionevole grado di tolleranza».

Gli Stati sono tenuti a recepire la direttiva entro il 30 novembre 2025, ma le nuove norme saranno applicabili dal 20 novembre 2026.