Nei contratti la mancanza della causa può sussistere solo nei casi indicati dal Legislatore
Come ad esempio per la promessa di pagamento e per la ricognizione di debito
Precisa il Tribunale di Grosseto (sentenza 11 dicembre 2025, n. 926) come, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall’obbligato al creditore, senza intermediazioni e che vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti...