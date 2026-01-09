Civile

Nei contratti la mancanza della causa può sussistere solo nei casi indicati dal Legislatore

Come ad esempio per la promessa di pagamento e per la ricognizione di debito

di Alessandro Orlandi

Precisa il Tribunale di Grosseto (sentenza 11 dicembre 2025, n. 926) come, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall’obbligato al creditore, senza intermediazioni e che vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti...

