Nei procedimenti accelerati non serve la nuova procura speciale

la QUESTIONE

Qual è l’impatto della modifica dell’art. 380 bis c.p.c. introdotta dal “Correttivo Cartabia” sui procedimenti di definizione accelerata dei ricorsi? In quali casi non è più necessaria la presentazione di una nuova procura speciale per la richiesta di decisione in Cassazione? Come si applica il principio tempus regit actum ai giudizi di cassazione interessati dalla modifica normativa? Quali sono le conseguenze della mancata presentazione della nuova procura speciale nei procedimenti disciplinati dalla precedente formulazione dell’art. 380 bis c.p.c.? Qual è la posizione della Cassazione riguardo alla distinzione tra la proposta di definizione del ricorso e l’estinzione del giudizio per vizio formale?