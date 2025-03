Nei rapporti tra vicini o condomini quando si può parlare di stalking condominiale?

L'ANALISI DELLA DECISIONE

1. Il caso in rassegna

1. In tema di atti persecutori ex art. 612 bis cod. pen. e, più precisamente il c.d. "stalking condominiale", questo "si configura in particolare laddove le molestie e le persecuzioni siano state commesse dai vicini di casa all'interno di un condominio o nei confronti di un singolo condomino e siano state tali da ingenerare nella vittima un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari e da costringere loro a cambiare le proprie abitudini di vita; tali condotte...