Nel Modello 231 le regole per la nomina del difensore dell’ente di Sandro Guerra

Il modello organizzativo dell’ente deve prevedere «regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l’ente di un difensore, nominato da un soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi»: in questi termini si è espressa la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32110 depositata il 25 luglio 2023, confermando l’inammissibilità del riesame cautelare reale proposto...