Nell'incidente stradale prevale la velocità fuori legge dell'auto rispetto all'altezza del guard-rail di Giampaolo Piagnerelli

Il veicolo viaggiava a una velocità di circa 100 all'ora (il doppio rispetto a quanto disposto dalla norma)









In un sinistro stradale in cui è deceduto il guidatore di un'auto, la Cassazione ha puntato il dito sulla eccessiva velocità del veicolo rispetto alla non corretta altezza del guard rail. Quest'ultimo, infatti, era in linea con i vecchi criteri di altezza e non doveva esser alzato in base alla più recente normativa. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n.15447/23.

La vicenda

Venendo ai fatti un diciannovenne il 7 settembre 2006, alle ore 5 del mattino, percorrendo la via Salaria in Roma, ...