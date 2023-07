Nella crisi d’impresa la profilazione aiuta a trovare l’esperto giusto di Bianca Lucia Mazzei

Le prime esperienze: «Cruciali tempi brevi e dialogo con l’impresa» - di Massimiliano Carbonaro









Ad ogni crisi d’impresa il suo esperto. Individuare il professionista con le competenze più appropriate a far fronte alla specifica situazione di difficoltà dell’azienda che ha chiesto di accedere alla composizione negoziata è un elemento fondamentale per il successo del percorso partito a metà novembre 2021 con l’obiettivo di favorire l’emersione anticipata delle crisi d’impresa e la loro risoluzione.

Da ottobre, le Camere di commercio metteranno a disposizione la scheda in cui ogni esperto potrà...