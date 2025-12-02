Nessun obbligo per il notaio di indicare la trascrizione della domanda giudiziale nell’avviso di vendita

Il notaio delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. è un ausiliario del giudice e non ha l’obbligo né il potere di inserire nell’avviso di vendita la trascrizione di domande giudiziali. La sua responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave solo per attività che richiedano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Pertanto, non è responsabile per danni o risarcimenti derivanti da omissioni che siano conformi alle norme e alla delega. La Corte di cassazione, ...

