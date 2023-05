Nhood sigla un deal in esclusiva con Peek & Cloppenburg, gli advisor

Sarà Merlata Bloom Milano ad ospitare il primo punto vendita in Italia del multibrand-fashion retailer

Veronica Vitiello

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Aprirà a Merlata Bloom Milano il primo store in Italia di Peek & Cloppenburg. Nhood Services Italy, società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana, ha siglato un accordo in esclusiva con il fashion retailer che entrerà così nel mercato italiano per la prima volta.



Con oltre 160 negozi di dimensioni comprese tra 1.900 e 17.000 metri quadrati presenti in 16 Paesi europei, Peek & Cloppenburg è uno dei principali retailer multimarca di moda in Europa. A Merlata Bloom Milano sarà presente con uno spazio di oltre 5.000 mq dedicati a premium brands.



Peek & Cloppenburg è stato assistito dall'Avvocato Veronica Vitiello, partner dello Studio Legale Cappelli RCCD, con gli associates Michael Panfili e Jacopo Gentili. Nhood Services Italy S.p.A. è stata assistita da Cocuzza & Associati con un team composto dall'Avvocato Giulia Comparini, partner e dall'Avvocato Patrizio Cataldo, salary partner.