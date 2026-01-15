Nicolò Cusimano rafforza il dipartimento Tax di Bird & Bird

Nicolò Cusimano

L’avv. Nicolò Cusimano entra a far parte del dipartimento Tax di Bird & Bird, dove opererà dalla sede di Milano con il ruolo di Counsel, con focus sulle tematiche di diritto doganale e del commercio internazionale.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste, Nicolò ha maturato nel corso degli anni una solida e riconosciuta esperienza in materia di international trade compliance, assistendo numerosi operatori economici e finanziari su tematiche di export control, sanzioni economiche internazionali, diritto doganale e regolazione delle supply chain.

Durante il suo percorso professionale ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità presso una primaria società di consulenza internazionale e nel 2020 ha assunto l’incarico di responsabile Global Trade Control per le società del Sud Europa di una public company americana leader nel settore aerospaziale. Negli ultimi anni, ha poi coordinato il dipartimento di Diritto doganale & Supply chain management di un primario studio legale italiano.

Nicolò è membro della Commissione nazionale Dogane e Trade Facilitation della International Chamber of Commerce e nel 2025 è stato nominato Presidente della Commissione Dogane presso la Camera Lombarda degli Avvocati tributaristi. È autore di numerosi contributi pubblicati su riviste giuridiche, anche di respiro internazionale, nonché docente e relatore in diverse iniziative formative in ambito doganale e di commercio internazionale. Insieme a Cusimano entra a fare parte del dipartimento anche Lorenzo Di Rubbo, che lo affiancherà nelle attività consulenziali.

L’ingresso di Nicolò Cusimano si inserisce nel percorso di sviluppo del dipartimento Tax di Bird & Bird, rafforzando l’attività di assistenza relativa al diritto doganale e più in generale il presidio nel settore trade and customs, ambito di crescente rilevanza nel contesto geopolitico e regolatorio internazionale.