Niente accesso al parere legale dell’Avvocatura dello Stato se può rivelare le strategie processuali Il giudice amministrativo ha evidenziato che in virtù del segreto professionale, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso, vanno sottratti all’accesso i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto