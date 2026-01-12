Niente danno da “strepitus fori” se la notizia dell’ingiusta detenzione non ha clamore mediatico
In questo caso secondo la Cassazione è sufficiente il solo ristoro per l’ingiusta detenzione
Niente danno da “strepitus fori” quando viene divulgata la notizia del licenziamento a causa di un reato a carico del lavoratore rivelatosi in una fase successiva illegittimo. Questo il principio sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 965/26.
La vicenda
Venendo ai fatti la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, con l’ordinanza impugnata aveva accolto l’istanza di riparazione...