Penale

Niente danno da “strepitus fori” se la notizia dell’ingiusta detenzione non ha clamore mediatico

In questo caso secondo la Cassazione è sufficiente il solo ristoro per l’ingiusta detenzione

di Giampaolo Piagnerelli

Niente danno da “strepitus fori” quando viene divulgata la notizia del licenziamento a causa di un reato a carico del lavoratore rivelatosi in una fase successiva illegittimo. Questo il principio sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 965/26.

La vicenda

Venendo ai fatti la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, con l’ordinanza impugnata aveva accolto l’istanza di riparazione...

