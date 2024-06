Niente licenziamento se il superamento del comporto è dovuto a giorni in day hospital

Il day hospital non rientra nel calcolo del periodo di comporto. Risulta quindi errato il licenziamento inflitto per il superamento del comporto considerando i giorni trascorsi in day hospital. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 15845/24.

I fatti e la sentenza d’Appello

La vicenda finita sul tavolo dei Supremi giudici era stata oggetto di pronuncia della Corte d’appello secondo cui nel computo dei limiti della...