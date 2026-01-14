Niente mantenimento per il figlio che lavora ed è economicamente indipendente
Infatti l’obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente al compimento della maggiore età, ma perdura finché lo stesso non abbia raggiunto l’indipendenza economica
L’adita Corte d’Appello di Salerno (sezione II, sentenza 17 dicembre 2025 n. 1117) si sofferma sulla corretta operatività dell’articolo 337 septies del Cc (introdotto dal Dlgs n. 154/2013) precisando così come tale disposizione preveda che l’obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente al compimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché lo stesso non abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere...