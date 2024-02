Niente rimessione in termini per negligenza del difensore

No alla rimessione in termini se l’avvocato è negligente. L’assistito infatti deve vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito al difensore e il mancato adempimento di quest’ultimo non è idoneo a far scattare il caso fortuito o la forza maggiore necessari per la rimessione in termini. Così la seconda sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 404/2024.

La vicenda

Nella vicenda, un imputato chiedeva di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza della Corte d’Appello...