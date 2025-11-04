NIS e cybersecurity, nuova ipotesi di responsabilità oggettiva dell’organo amministrativo

La responsabilità degli organi di vertice secondo le disposizioni del D.lgs. 138/2024

Il Decreto Legislativo n. 138/2024 (Decreto), di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555 (cd. “Direttiva NIS2”) attribuisce agli “organi di amministrazione” e agli “organi direttivi” dei soggetti NIS (non ci soffermeremo nella individuazione di tali soggetti che sono da ricomprendere tra quelli essenziali ed importanti definiti negli artt. 6 e 7 del D.lgs 138/2024) una forma di responsabilità oggettiva rispetto degli obblighi in materia di cybersecurity. La parola “organi direttivi” ha generato...