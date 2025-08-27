No all’aggiunta del cognome paterno se lede l’interesse del minore riconosciuto dopo 4 anni
La richiesta del padre di riconoscimento del figlio con attribuzione anche del suo cognome può essere contraria all’interesse del minore se è già formato nella sua identità personale e frequenta la scuola
Il padre che per sua volontà riconosce il figlio dopo anni non può automaticamente pretendere l’aggiunta del proprio cognome a quello materno. Così come non potrà pretendere l’affidamento condiviso del minore di cui si è disinteressato e di cui non si è occupato economicamente per anni. La Corte di cassazione - con la sentenza n. 23905/2025 - ha infatti rigettato il ricorso di un padre che mentre era sposato aveva concepito una figlia con la propria amante chiedendo l’autorizzazione al riconoscimento...