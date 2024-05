No al permesso di soggiorno per motivi familiari se il matrimonio è fittizio

Sì alla negazione della richiesta di permesso di soggiorno se il matrimonio dello straniero con il cittadino italiano appare, in base a determinati indici, di natura fittizia. Punto nevralgico dell’esame dell’unione - per stabilirne il carattere autentico o per escluderlo - è la sussistenza o meno dell’affectio coniugalis e non la convivenza tra i due coniugi, anche se essa è comunque sintomo positivo e principale di un vero matrimonio.

Così la Corte di cassazione - con la sentenza n...