No alla sentenza in forma semplificata se una delle parti non è comparsa in camera di consiglio

Il giudice non può pronunciare sentenza in forma semplificata se una delle parti costituite non è presente alla camera di consiglio e risulta che non era stata avvisata della data dell’udienza. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con l’articolo 60 del codice del processo amministrativo, rubricato “Definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare”, secondo cui la sentenza in forma semplificata può essere pronunciata a condizione che siano sentite le parti costituite. Lo ha stabilito...

