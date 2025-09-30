Non convince gli avvocati la nuova colpa grave
Camere civili contrarie alla parificazione con i magistrati. Contestato l’emendamento del relatore al disegno di legge sulla responsabilità
Va ripensata la definizione di colpa grave cui ancorare la responsabilità degli avvocati. Le modifiche che il relatore al disegno di legge, Sergio Rastrelli (Fratelli d’Italia), intende innestare nel testo del ddl che rivede i casi in cui i legali possono essere chiamati a rispondere per errori e negligenze, sono indigeribili per l’avvocatura. Mentre il provvedimento, approdato nei giorni scorsi in Aula al Senato, è stato al momento accantonato per un supplemento di riflessione, a farsi interpreti...