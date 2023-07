Non è illegittima duplicazione il sequestro preventivo sul profitto di reato presupposto e il provento del reimpiego di Paola Rossi

L'emergere in fase d'indagine di condotte illecite susseguenti non incontra l'ostacolo del giudicato cautelare

La misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere modificata in base all'emergere di ulteriori illeciti senza generare un'illegittima duplicazione della stessa. E in caso di reimpiego a cascata del profitto del reato iniziale la misura del profitto del reato susseguente da porre sotto sequestro può ben essere calcolato scomputandolo da quello del reato presupposto in base a una percentuale oggetto di specifica motivazione.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 29046/2023 - ha respinto il ricorso di un imputato che in associazione con altri soggetti perpetrava diversi reati a partire dalla registrazione sulla piattaforma dell'Agenzia delle entrate di costi fittizi che generavano crediti d'imposta che poi venivano posti in compensazione con pregressi debiti fiscali. Fin qui la cautela veniva apposta sul profitto del reato di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 ter del Dlgs 74/2000. Ma le condotte illecite accertate in fase di indagine erano risultate violazioni di molteplici fattispecie penali quali l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, il riciclaggio, il reimpiego di proventi illeciti e l'autoriciclaggio.

A fronte della nuova misura cautelare per il reimpiego del profitto iniziale il ricorrente contestava un'illegittima duplicazione del sequestro. Secondo il ricorrente il sequestro mirato sul profitto del reato tributario era stato erroneamente duplicato.

In particolare il ricorrente aveva partecipato alla cessione per intero o parziale dei bonus fiscali edilizi e locativi a terzi ottenuti illecitamente e senza pagare la relativa imposta per le operazioni a titolo oneroso. La Cassazione ha ritenuto congrua la misura del 40% dei crediti fittizi per individuare il margine di profitto - da sottoporre a sequestro - realizzato con il reimpiego degli stessi.