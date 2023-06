Non oltre i tre decibel la tollerabilità nel panificio di Rosario Dolce

Tetto massimo rispetto al rumore di fondo anche per pizzerie e pasticcerie









In condominio panifici, pizzerie e pasticcerie non devono superare la soglia di rumore di tre decibel rispetto ai rumori di fondo. Lo precisa il Tribunale di Pavia con la sentenza 676/2023 dando prevalenza al soddisfacimento dell’interesse a una normale qualità della vita rispetto a quello collegato alle esigenze della produzione. A rivolgersi ai giudici il proprietario di un immobile in condominio che lamentava immissioni sonore e olfattive moleste provenienti da «laboratorio artigianale di panetteria...