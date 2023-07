Non si applica ai procedimenti relativi al codice della strada l'articolo 2 della legge 241/1990 di Mario Finocchiaro









La disposizione di cui all'art. 2, della legge n. 241 del 1990, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dal codice della strada, che costituiscono un sistema di norme organico e compiuto e delineano un procedimento di carattere contenzioso per le violazioni in materia di circolazione stradale scandito in fasi i cui tempi sono ivi compiutamente regolati. Deriva, da quanto precede, pertanto, che i tempi del procedimento sanzionatorio...