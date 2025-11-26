Non viene rafforzato un monopolio ma fornito lo strumento per romperlo

La decisione determina quindi una importante opportunità: quella di costruire modelli più trasparenti, democratici e coerenti con la Costituzione, anche se per il mondo reale delle imprese, dei lavoratori, dei sindacati e dei consulenti del lavoro, ciò significa un aumento della complessità soggettiva e procedurale.

Il giudizio nel corso del quale si era posta la questione aveva a oggetto un ricorso ex articolo 28 della legge 300/1970, in cui l'organizzazione sindacale ricorrente aveva agito al fine di sentir dichiarare la natura antisindacale della condotta della società che le aveva impedito di costituire una Rsa in quanto non firmataria del Ccnl applicato in azienda.

La vicenda esaminata dal Tribunale di Modena

Nel giudizio incardinato presso il Tribunale di Modena il sindacato, non firmatario del Ccnl, lamentava di essere escluso dalle trattative relative...