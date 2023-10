Nordio: abuso d’ufficio reato superfluo ma conta il contrasto alla corruzione di Alessandro Galimberti

Il ministro Carlo Nordio, ospite del primo panel del XIV Salone della Giustizia, spazia a tutto campo sulle riforme complessive del sistema









Via l’abuso d’ufficio («reato superfluo e dispersivo dentro un arsenale già più che adeguato per combattere la corruzione, come ci chiede l’Ue»), “nì” alla separazione delle carriere («che è un pilastro dei sistemi con vera cultura della giurisdizione, penso alla Gran Bretagna, ma che in Italia deve passare da una - impervia, ndr - revisione costituzionale»), sì alla pena certa non a quelle esemplari («non credo all’efficacia dell’inasprimento esponenziale delle sanzioni, ma piuttosto alla pena equa...