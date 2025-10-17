Notai al fianco delle famiglie nella tutela del diritto
Al centro del 61° Congresso nazionale del Notariato i 50 anni della legge 151/1975. Ddl Semplificazioni e legge sull’Ai tra i temi che hanno animato l’apertura dei lavori
Circolazione dei beni di provenienza donativa, responsabilità professionale, contrasto al riciclaggio e attenzione alle nuove generazioni. Parte da questi temi il 61° Congresso del Consiglio nazionale del Notariato dedicato ai 50 anni della riforma del diritto di famiglia. Un perimetro in cui, dal 1975 a oggi, il notaio continua a essere una figura imprescindibile non solo nel tutelare la legalità e il diritto ma anche nell’affiancare le persone nei momenti chiave della loro vita come l’acquisto ...