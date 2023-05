Notai: niente sanzione per il professionista che procede all'acquisto di quote di una consortile senza la delibera del Cda di Giampaolo Piagnerelli

I giudici di merito avevano invece rilevato che si trattava di un comportamento affetto da intrinseca gravità che giustificava la misura sanzionatoria









Niente sanzione disciplinare al notaio che procede a una contrattazione con una struttura pubblica senza uno specifico provvedimento giustificativo. In particolare - spiega la Cassazione (sentenza 9627/23) - al notaio è stato addebitato dal Consiglio notarile di Bari la stipula dell'atto di acquisto di quote di partecipazione di una srl consortile da parte di un Politecnico pugliese, con intervento del Rettore non preceduto da una delibera del consiglio di amministrazione e non sorretto da ragioni...