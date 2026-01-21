Notifica: il destinatario deve dimostrare che la procedura è avvenuta irregolarmente
In particolare il destinatario è tenuto a dimostrare che il soggetto che ha ricevuto il plico si trovasse solo occasionalmente presso l’abitazione e che, quindi, non fosse un familiare convivente
Il destinatario di una notifica se intende contestare la procedura avvenuta nelle mani di un soggetto spacciatosi (fittiziamente) come familiare convivente del destinatario, deve eccepire che si tratta di persona che solo occasionalmente si trovava presso l’abitazione. Diversamente la procedura si considera andata a buon fine. La Cassazione (ordinanza n. 1303/26) a tal proposito si è trovata alle prese con una notifica di un documento previdenziale eseguita presso il luogo di residenza a mani di ...