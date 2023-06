Notifica con Pec, nulla se sono violate le forme digitali previste di Giampaolo Piagnerelli

La Cassazione (ordinanza n.16189/23) ha chiarito che la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario

«In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT ( ndr. Processo civile telematico) dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o "....