Legittima la notifica alla società se eseguita presso la sede dell’azienda al rappresentante legale
Inoltre la procedura è ammessa nelle mani del portiere dello stabile ove è ubicata l’azienda ma non al familiare convivente del rappresentante
“La notificazione alle persone giuridiche, e a società non aventi personalità giuridica, si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. Ne consegue che tale specificazione rileva ai fini della ritualità della notifica presso la sede legale della società, atteso che dalla lettura dell’articolo 145 del cpc appare evidente che i limiti posti dal legislatore...