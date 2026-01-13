Notifiche a mezzo posta: irrilevante se l’agente invece della firma per esteso mette una sigla

Osserva in sentenza la Corte d’Appello di Bari (sezione II, sentenza 17 dicembre 2025 n. 1817) come l’unico documento facente fede sino a querela di falso delle attestazioni ivi riportate e idoneo ad attestare l’esito del procedimento notificatorio è la relata di notifica stilata dall’ufficiale giudiziario, cui equivale l’avviso di ricevimento compilato e firmato dall’agente postale.

Notifiche a mezzo posta

Segnatamente...