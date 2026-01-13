Notifiche a mezzo posta: irrilevante se l’agente invece della firma per esteso mette una sigla
Il tutto salvo che il destinatario dell’atto dimostri, superando la presunzione contraria, la carenza della necessaria qualifica in capo a chi esegue la notificazione
Osserva in sentenza la Corte d’Appello di Bari (sezione II, sentenza 17 dicembre 2025 n. 1817) come l’unico documento facente fede sino a querela di falso delle attestazioni ivi riportate e idoneo ad attestare l’esito del procedimento notificatorio è la relata di notifica stilata dall’ufficiale giudiziario, cui equivale l’avviso di ricevimento compilato e firmato dall’agente postale.
Notifiche a mezzo posta
Segnatamente...