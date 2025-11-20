Civile

Nulla la notifica delle Entrate se l’agente non fa il possibile per trovare il destinatario

Il notificante in caso di irreperibilità del destinatario deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento

di Giampaolo Piagnerelli

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. In tutti gli altri casi la procedura si considera irregolare e non sanabile in alcun modo. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 30566/25.

La vicenda

Venendo ai fatti l’Agenzia...

