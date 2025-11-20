Nulla la notifica delle Entrate se l’agente non fa il possibile per trovare il destinatario
Il notificante in caso di irreperibilità del destinatario deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. In tutti gli altri casi la procedura si considera irregolare e non sanabile in alcun modo. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 30566/25.
La vicenda
Venendo ai fatti l’Agenzia...