Nunziante Magrone, Curtis e Orsingher Ortu nel round di investimento da 11 milioni di euro per Mogu/SQIM

Pietro Masi, Vieri Paoletti, Luca Airaghi

Mogu Srl, azienda pioniera e leader nell’innovazione dei materiali basati sul micelio fungino chiude con successo un round di investimento di serie A da 11 milioni di euro.

Il round è stato guidato da CDP Venture Capital SGR S.p.A. e da ECBF I General Partner S.à.r.l. (dell’European Circular Bioeconomy Fund), entrambi assistiti dallo studio legale Curtis, e ha visto l’importante partecipazione di Kering Ventures SAS e del socio Progress Tech Transfer S.r.l.

Mogu Srl – assistita dallo studio legale Nunziante Magrone – conosciuta a livello internazionale con il nome globale SQIM è un’azienda italiana con sede a Varese, leader mondiale nell’innovazione di tecnologie basate sul micelio fungino e sui relativi processi di fermentazione che produce materiali e prodotti innovativi. La società trasforma sottoprodotti e residui di basso valore provenienti dall’agroindustria in prodotti funzionali e di alto valore aggiunto utilizzati in diversi ambiti come il fashion, l’automotive e l’arredamento di interni.Mogu Srl, azienda pioniera e leader nell'innovazione dei materiali basati sul micelio fungino chiude con successo un round di investimento di serie A da 11 milioni di euro.

Il round è stato guidato da CDP Venture Capital SGR S.p.A. e da ECBF I General Partner S.à.r.l. (dell’European Circular Bioeconomy Fund), entrambi assistiti dallo studio legale Curtis, e ha visto l’importante partecipazione di Kering Ventures SAS e del socio Progress Tech Transfer S.r.l.

Mogu Srl – assistita dallo studio legale Nunziante Magrone – conosciuta a livello internazionale con il nome globale SQIM è un’azienda italiana con sede a Varese, leader mondiale nell'innovazione di tecnologie basate sul micelio fungino e sui relativi processi di fermentazione che produce materiali e prodotti innovativi. La società trasforma sottoprodotti e residui di basso valore provenienti dall'agroindustria in prodotti funzionali e di alto valore aggiunto utilizzati in diversi ambiti come il fashion, l’automotive e l’arredamento di interni.

Grazie ai fondi raccolti Mogu potrà migliorare la propria capacità produttiva attraverso l'implementazione ed il lancio di un nuovo impianto di produzione demo, incrementare gli investimenti in Ricerca & Sviluppo, espandere il team aziendale e migliorare la capacità di attraction e mantenimento in organico dei migliori talenti.

Nunziante Magrone ha assistito Mogu con un team guidato dall’Avv. Vieri Paoletti e composto dagli Avv. Priscilla Merlino e Francesco Vitali de Bonda.

Curtis Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP ha assistito i lead investors CDP Venture Capital SGR S.p.A. e ECBF I General Partner S.à.r.l. con un team guidato dal socio Carmine Gravina e coordinato da Luca Airaghi per le tematiche di diritto societario, dal socio Francesco Caccioppoli e dall’associate Marco Debertolis per le tematiche di diritto amministrativo ed ambientale e dal socio Manfredi de Vita per i profili di golden power.

CDP Venture Capital SGR S.p.A. ha inoltre seguito l’operazione con il suo team di legali interno guidato dal Responsabile Alessandro di Gioia coadiuvato, inter alia, da Francesca Galetti.

Orsingher Ortu ha assistito Progress Tech Transfer con un team guidato dal senior partner Luigi Baglivo e composto dal partner Pietro Masi e dalla junior associate Rebecca Perugini.

Infine, Orrick Parigi ha operato come advisor legale di Kering Venture SAS con un team guidato dal socio Olivier Vuillod e composto dalle associate Manon Speich e Léa Fiorenza