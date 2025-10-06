NUNZIANTE MAGRONE: focus sull’energy, entra Edoardo De Carlo come socio

Edoardo De Carlo, con una forte specializzazione nel settore energy, entra come socio in Nunziante Magrone.

De Carlo ha maturato un’esperienza ventennale nella consulenza a società nazionali e multinazionali, anche quotate, operanti in settori ad elevata regolamentazione e, in particolare, quello dell’energia. In questo percorso si unisce allo Studio affiancato dall’associate Pier Paolo Picarelli.

“Siamo felici che Edoardo e Pier Paolo si siano uniti a noi. Il loro ingresso è in linea con la strategia di crescita dello Studio, focalizzata sull’assistenza specialistica alle imprese, specie se operanti in settori strategici per il Paese, qual è appunto l’energia”, commenta Gianmatteo Nunziante, Socio Fondatore di Nunziante Magrone.

Nunziante Magrone è uno Studio legale indipendente multi disciplinare, con sedi in Italia a Roma e Milano, che si avvale di professionisti con una spiccata vocazione internazionale e con un focus distintivo sulla clientela corporate. Lo Studio opera in tutte le aree del diritto, dalle più tradizionali a quelle più recenti figlie dell’evoluzione tecnologica e digitale, offrendo assistenza legale che va dalla consulenza day-to-day a quella per operazioni straordinarie.

Nunziante Magrone annovera tra i propri clienti alcuni protagonisti nei settori assicurativo, bancario e finanziario, real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti, agroalimentare, entertainment, moda, chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e biomedicale.