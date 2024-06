NUNZIANTE MAGRONE ha assistito la multinazionale francese Albéa nella formalizzazione di due accordi decennali con Italgen.

Fabio Brembati, Roberto Mazzeo

Lo studio legale Nunziante Magrone ha assistito nel ruolo di legal advisor la società Albéa nella firma di due accordi decennali con Italgen per la fornitura di energia elettrica al 100% green che andrà ad alimentare i siti produttivi dell’azienda in Italia.

A seguire l’operazione sono stati per Nunziante Magrone l’of counsel Avv. Fabio Brembati e il counsel Avv. Roberto Mazzeo. Italgen è stata invece seguita dal general counsel & sustainability Enrico Felter.

Albéa è una multinazionale francese leader mondiale nel settore del packaging per la cosmetica di alta gamma mentre Italgen è la green energy company del Gruppo Italmobiliare con oltre un secolo di storia e 80 MW di capacità installata.

I Power Purchase Agreement siglati da queste due realtà prevedono la fornitura di 18 GWh annui di energia rinnovabile allo stabilimento produttivo di Albéa Cosmetics Italy a Bottanuco (BG) e Albéa Tubes Italy a Tortona (AL) - polo strategico per l’area sud Europa nel settore delle confezioni per il mercato della cosmetica e cura della persona - e aiuteranno Albéa a rendere a rendere a impatto zero il loro packaging nel settore cosmetico di alta gamma.

L’energia green fornita coprirà l’intero fabbisogno energetico degli impianti italiani di Albéa ed è sufficiente per il consumo annuo di circa 6.400 famiglie e ridurrà le emissioni di CO2 di oltre 5.500 tonnellate.