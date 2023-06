Nunziante Magrone punta su Privacy e Digital Law, entra l'Avv. Alessandro Ronchi nel ruolo di of counsel

Lo Studio Legale Nunziante Magrone amplia il proprio team di professionisti annunciando l'ingresso, nella sede di Milano, dell'avvocato Alessandro Ronchi con il ruolo di of counsel.



Ronchi nel corso della sua ventennale esperienza professionale, ha maturato competenze specialistiche in materia di data protection, assistendo imprese operanti principalmente nell'industria, nel commercio e nei servizi IT nei loro processi di innovazione tecnologica, con particolare attenzione agli aspetti di cyber security.



"La sfida con cui, oggi, le imprese sono chiamate a confrontarsi è quella di garantire che l'integrazione delle nuove tecnologie e, in particolare, delle applicazioni di IA, nel proprio business prenda adeguatamente in considerazione gli interessi di tutti gli stakeholder, con i conseguenti benefici effetti reputazionali sul mercato in cui operano tali imprese" - afferma l'Avv. Ronchi.



All'interno di Nunziante Magrone, Ronchi contribuirà ad accrescere la gamma dei servizi legati alle nuove tecnologie, un settore ritenuto un importante driver di crescita dello Studio.

"Siamo felici di accogliere nel nostro Studio Alessandro Ronchi, con il quale condividiamo l'obiettivo di fornire ai nostri clienti un'assistenza specialistica di alto livello anche nei processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica, che interessano tutti i settori del mercato", ha dichiarato l'Avv. Ruben Pescara, socio fondatore di Nunziante Magrone.