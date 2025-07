Nuova socia per Toffoletto De Luca Tamajo a Torino: entra Antonella Musy

Antonella Musy

Toffoletto De Luca Tamajo, studio legale di diritto del lavoro e consulenza HR per le imprese, amplia la sede di Torino con l’ingresso dell’avvocata Antonella Musy, in qualità di partner, e del suo team. L’operazione si inserisce nel percorso di sviluppo di Toffoletto De Luca Tamajo, che nel 2025 celebra il centenario della sua attività. Un traguardo che riflette l’impegno costante dello Studio nel rafforzare la propria presenza sul territorio e nell’integrare nuove competenze, con l’obiettivo di offrire alle imprese un’assistenza qualificata, tempestiva e sempre più vicina alle esigenze del mercato.

Con una lunga esperienza nel diritto del lavoro e un focus specifico su diritto sindacale, organizzazione aziendale e gestione delle politiche interne per realtà industriali complesse, l’avvocata Musy affianca il partner Ezio Moro con la sua squadra nella sede torinese, contribuendo allo sviluppo dello Studio nell’area di Torino e del Piemonte, al consolidamento delle relazioni con il tessuto imprenditoriale locale e al potenziamento dei processi legati alla gestione del capitale umano.

Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino, Antonella Musy ha iniziato la propria carriera nel 1998. Ha affiancato numerose imprese nella gestione quotidiana delle tematiche giuslavoristiche e delle relazioni sindacali, curando anche aspetti di diritto societario per aziende estere e multinazionali. È inoltre Consigliere Indipendente e componente del Comitato Controllo e Rischi di Buzzi Spa, nonché componente del Consiglio di Amministrazione del Museo di Arte Contemporanea Castello di Rivoli.

«Per essere sempre più vicini ai nostri clienti investiamo in professionisti di talento e con una solida esperienza, capaci di interpretare al meglio le specificità del territorio in cui operano» dichiara Franco Toffoletto, managing partner dello Studio. «L’ingresso dell’avvocata Musy rafforza lo sviluppo della sede di Torino, attiva dal 2022, che continua a crescere offrendo consulenza in tutte le aree delle risorse umane, leva strategica per la competitività delle imprese».

«Il mio ingresso in Toffoletto De Luca Tamajo rappresenta l’inizio di una nuova fase professionale. Entrare a far parte di una realtà strutturata e riconosciuta come questa è un’opportunità e una sfida, nell’ottica di contribuire al rafforzamento di una squadra che coniuga competenze specialistiche, presenza, sia sul territorio che internazionale, anche attraverso l’Alleanza Ius Laboris, e visione strategica. In un momento di trasformazione del tessuto imprenditoriale locale, credo che il vero valore risieda nella capacità di affiancare le aziende nei loro percorsi di crescita e innovazione, con soluzioni personalizzate e un approccio orientato al risultato» conclude l’avvocata Musy.