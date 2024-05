Nuove nomine in legance: 4 soci e 10 senior counsel

Giorgio Colombo, Lorenzo Gentiloni Silveri, Laura Li Donni, Valeria Viti

Legance – Avvocati Associati nomina 4 nuovi soci e 10 Senior Counsel.

Con le nomine degli avvocati Giorgio Colombo, Lorenzo Gentiloni Silveri, Laura Li Donni e Valeria Viti salgono a 69 i soci. Diventano 29 i Senior Counsel con la promozione di Filippo Benintendi, Francesca Carlesi, Giusi Colasuonno, Marco D’Agostini, Marco Gagliardi, Filippo Innocenti, Edward Ruggeri, Andrea Tortora della Corte, Cristiana Visco e Beatrice Zilio.

Le nuove nomine – commenta Alberto Maggi, Managing Partner – confermano la strategia di Legance di promuovere professionisti che con passione e dedizione hanno contribuito al successo dello Studio, sapendo cogliere questa opportunità di crescita.

Giorgio Colombo ha una profonda e ampia esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato con specifico riferimento ai settori societario, bancario, dell’intermediazione finanziaria, delle procedure concorsuali, delle infrastrutture, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Assiste primari investitori istituzionali italiani e stranieri (tra cui fondi di private equity e banche di investimento), sia nella fase stragiudiziale, che in quella giudiziale. È autore di diverse pubblicazioni in materia di Diritto Civile ed è cultore di detta materia presso l’Università degli Studi di Milano. È avvocato del Foro di Milano ed è abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Lorenzo Gentiloni Silveri assiste da anni principali player, nazionali ed internazionali, in ambito Life Sciences & Healthcare a fianco dei quali ha maturato un’eccellente esperienza nel settore. Si occupa principalmente di operazioni di M&A e di tutte le questioni di diritto societario e di compliance relative agli ambiti ospedaliero, farmaceutico, dei dispositivi medici, della ricerca scientifica, dell’intelligenza artificiale, della digital health, veterinario e della pet care. Negli ultimi anni, oltre ad avere ricoperto docenze in corsi di diritto sanitario, si è occupato, tra l’altro, di importanti operazioni di M&A tra operatori del settore sanitario e di quello assicurativo che hanno consentito l’introduzione di nuovi modelli di business nel mercato, nonché dei primi progetti che applicano l’Intelligenza Artificiale al settore sanitario per lo sviluppo di soluzioni rivoluzionarie. Lorenzo si occupa inoltre operazioni di M&A e assistenza corporate finance anche in altri settori ed ha maturato una significativa esperienza nel contenzioso civile e commerciale, e nel restructuring.

Laura Li Donni si occupa di operazioni di M&A su società quotate e non. Assiste fondi di private equity, società (quotate e non), istituzioni finanziarie ed imprenditori, italiani e stranieri, nell’ambito di complesse operazioni straordinarie, fusioni e acquisizioni, joint venture e riorganizzazioni societarie, in diversi settori (digital, infrastrutture, energy). Ha maturato un’ampia esperienza nel settore della regolamentazione dei mercati finanziari. Laura Li Donni è stata coinvolta in modo continuativo in alcune delle più importanti operazioni realizzate in Italia e in Europa negli ultimi anni. Le sue competenze professionali includono, altresì, una significativa esperienza nella negoziazione di contratti commerciali.

Valeria Viti ha maturato una significativa esperienza nell’ambito Energy & Infrastructure, settore in cui si occupa degli aspetti regolatori e pubblicistici connessi alla realizzazione, alla acquisizione e al finanziamento di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile o convenzionale, alle infrastrutture di rete, ai contratti di trading, alla costituzione di comunità energetiche. In questo ambito, assiste primari operatori nazionali e internazionali, fondi di investimento, banche d’affari e istituzioni finanziarie.

Filippo Benintendi si occupa di operazioni societarie di acquisizione e fusione, di joint venture, di contrattualistica commerciale e di questioni di governance societaria. Si è laureato con lode presso l’Università degli Studi di Torino nel 2009, ha ottenuto un LL.M. in Corporate and Commercial Law presso la London School of Economics nel 2016 e un Executive MBA presso la SDA Bocconi nel 2020. Attualmente ricopre la carica di Senior Board member del Finance Club della SDA Bocconi.

Francesca Carlesi ha maturato una vasta esperienza in tutti gli aspetti del diritto ambientale, assistendo clienti sia nazionali sia internazionali in relazione a problematiche correlate, alla gestione dei rifiuti e procedure di bonifica, a procedimenti inerenti la valutazione di impatto ambientale e relativi alle diverse autorizzazioni ambientali, a tematiche relative a cave e miniere e procedure per il rilascio di permessi di ricerca o concessioni di coltivazione di giacimenti di idrocarburi. Ha inoltre esperienza nelle normative comunitarie e nazionali relative al packaging, all’etichettatura e gestione dei rifiuti, anche nel settore agroalimentare; ha maturato esperienza nel settore dell’energia e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Fornisce ai clienti sia assistenza day by day e di carattere stragiudiziale sia in procedimenti giudiziari.

Giusi Colasuonno si occupa di M&A e project financing nel settore dell’energia e delle infrastrutture. Ha sviluppato un vasto track record nell’ambito della redazione e negoziazione di contratti di acquisizione, accordi di investimento, patti parasociali e contratti di partnership commerciale di lunga durata nell’ambito di operazioni di particolare rilievo nel mercato dell’energy. Assiste primari operatori nazionali e internazionali, fondi di investimento e istituzioni finanziarie in tutte le fasi che ordinariamente caratterizzano la tipologia di operazioni considerate. È stata coinvolta in operazioni di project financing infrastrutturali di particolare rilevanza nel settore dei trasporti.

Marco D’Agostini ha maturato una vasta esperienza in merito a tutti gli aspetti relativi alla gestione e alla cessazione dei rapporti di lavoro. In particolare, si occupa della negoziazione e della redazione di accordi relativi al top management, inclusi strumenti di incentivazione e patti di non concorrenza, anche per realtà quotate o vigilate. Assiste i clienti nell’ambito di controversie riguardanti licenziamenti individuali e collettivi, condotte antisindacali, demansionamenti, mobbing e molestie.

Marco Gagliardi si occupa di operazioni di diritto bancario e ha preso parte a numerose operazioni di finanziamento, assistendo primarie banche e società, fondi di investimento e alternative lenders nel contesto di finanziamenti su base corporate, acquisition financing e leveraged buy-out financing e nell’ambito di operazioni public-to-private. Ha inoltre maturato una rilevante esperienza in relazione a finanziamenti real estate, alcuni dei quali hanno implicato il ricorso a strutture innovative e nelle connesse tematiche regolamentari.

Filippo Innocenti si occupa di operazioni di M&A, diritto societario e diritto dei contratti. La sua attività copre operazioni di fusione, scissione e acquisizione (ivi incluse operazioni nel settore immobiliare) nonché di joint venture. Ha maturato esperienza nella stesura e negoziazione di contratti di compravendita di partecipazioni azionarie, di aziende o rami d’azienda, patti parasociali e contratti commerciali. Inoltre assiste numerose società italiane con riferimento alla loro gestione sotto il profilo corporate.

Edward Ruggeri ha un’esperienza di oltre quindici anni maturata in tutti gli aspetti del diritto ambientale, della salute e sicurezza, del diritto dell’energia, del diritto alimentare e dell’ESG. Sul versante giudiziale e stragiudiziale, concentra la sua attività su questioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici, Autorizzazione Integrata Ambientale, valutazione di impatto ambientale, gestione dei rifiuti e bonifica dei siti, accordi per la riduzione delle emissioni di gas serra, conformità alle norme e ai regolamenti F-Gas, supporto nello sviluppo di strategie e politiche ESG, green claims, packaging ed etichettatura, nonché climate litigation e procedimenti penali ambientali.

Andrea Tortora della Corte assiste clienti, italiani e stranieri, nella strutturazione e realizzazione di complesse operazioni di private M&A, in particolare in favore di fondi di private equity e operatori industriali per investimenti strategici, joint venture e altre operazioni di finanza straordinaria. La sua esperienza è trasversale, essendosi occupato di importanti operazioni in svariati settori inclusi fashion & luxury, real estate, insurance, food & beverage e meccanica. Assiste altresì start-up e fondi di venture capital sia in operazioni di finanziamento che d’investimento.

Cristiana Visco è specializzata in operazioni nazionali e internazionali di M&A e private equity, nonché in operazioni straordinarie complesse, prevalentemente in settori regolamentati (energia, reti e infrastrutture). Ha maturato un’ampia esperienza nell’assistenza a primari fondi sia di private equity che infrastrutturali lavorando su alcuni dei principali deal conclusi in Italia nei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Beatrice Zilio si occupa di operazioni di diritto bancario e finanziario. Assiste banche e altri finanziatori, fondi di investimento, sponsors e società nazionali e internazionali di primario standing, in relazione a finanziamenti per acquisizioni e operazioni di investimento, real estate financing, corporate e leveraged finance, margin loans e finanziamenti per offerte pubbliche di acquisto, nei più importanti settori economici, in molte di queste implementando strutture innovative e complesse.

Ha inoltre maturato una solida professionalità nell’ambito di accordi di risanamento e ristrutturazione dei debiti, nonché in operazioni di debt capital market e finanza strutturata.