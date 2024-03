Nuovi ingressi in LCA Studio Legale

Luca Minoli

Nuovi ingressi di altissimo profilo per i dipartimenti M&A e Litigation di LCA: con l’avvocato Luca Minoli si aggiungono alla squadra Francesco Buoso (equity partner) e Laura Minoli (of counsel)

Il 2024 si preannuncia per LCA un anno di traguardi, con le celebrazioni del ventennale dalla sua rifondazione, ma anche di continua evoluzione. Lo Studio è infatti lieto di annunciare l’ingresso di Luca Minoli in qualità di equity partner, insieme a Francesco Buoso (equity partner) e Laura Minoli (of counsel).

Commenta l’avv. Giovanni Lega, managing partner dello Studio: «è un piacere dare il benvenuto a Luca, persona di grande spessore umano e professionale, e con lui anche a Francesco e Laura. Sono certo che si integreranno perfettamente con la nostra identità e i nostri valori, per intraprendere insieme nuove sfide, in un anno così speciale e importante per LCA».

L’avv. Luca Minoli ha dichiarato: «di LCA mi ha impressionato l’ambiente e la crescita degli ultimi anni, condotta dimostrando una straordinaria capacità di amalgamare risorse professionali diversificate, assorbendone ogni volta i contributi positivi. Sono onorato di poter aggiungere la mia esperienza alla squadra e lo farò con grande entusiasmo».

Minoli contribuirà al progressivo sviluppo di LCA, con la sua esperienza nell’assistere in particolare clienti nei settori manifatturiero, delle costruzioni, dell’ingegneria, dell’energia e del commercio, accompagnando grandi gruppi industriali quotati o internazionali ed aziende private nelle loro attività quotidiane come nelle operazioni straordinarie più complesse. Il suo costante lavoro di assistenza a gruppi imprenditoriali privati gli ha inoltre permesso di sviluppare nel tempo una solida conoscenza nell’organizzazione e nella strutturazione di patrimoni privati e familiari.

L’avv. Francesco Buoso si dedica principalmente alla consulenza in operazioni di fusione e acquisizione (M&A) e private equity, sia a livello nazionale sia internazionale. Si è occupato di operazioni societarie ordinarie e straordinarie, incluse operazioni di capital markets.

L’avv. Laura Minoli si occupa di diritto civile e processuale, in particolare innanzi alle giurisdizioni superiori, con una lunga esperienza nella gestione di controversie e nell’assistenza legale a privati e aziende su una vasta gamma di questioni civili, commerciali, fallimentari, di diritto di famiglia e successioni.