Nuovi uffici per Gianni & Origoni a Londra Lo Studio si trasferisce nel Gherkin, nel cuore della City

Emanuele Bosia, Marco Zaccagnini

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni annuncia il trasferimento del proprio ufficio di Londra al 30° piano del prestigioso grattacielo The Gherkin, situato al numero 30 di St Mary Axe. Il nuovo spazio, operativo dal 1° gennaio 2026, offre ambienti moderni e sostenibili ideali per sostenere la crescita della sede e rafforzare i rapporti con clienti e partner internazionali.

“Questa mossa rappresenta una pietra miliare nella nostra strategia di crescita” ha dichiarato Emanuele Bosia, Foreign Partner della sede londinese, esperto di M&A. “La posizione iconica nel cuore della City potenzierà le nostre sinergie con il mercato globale e migliorerà l’esperienza di clienti, collaboratori e visitatori”.

Gianni & Origoni è presente a Londra dal 1997, quando la sede fu aperta nel contesto dell’espansione internazionale dello studio dopo la sua fondazione nel 1988; lo studio decise, infatti, di aprire uffici nei principali centri finanziari europei, inclusa Londra.

Oggi nell’ufficio londinese lavorano 19 persone, di cui 15 professionisti compresi i Soci Emanuele Bosia, Marco Zaccagnini, Mattia Casarosa, Norman Pepe. Quest’ultimo si è da poco aggiunto allo studio - insieme con il suo team - rafforzando significativamente le attività Banking & Finance a Londra, in particolare nell’ambito della finanza strutturata.

“La nostra presenza a Londra ci consente di assistere clienti in operazioni globali e transazioni internazionali, con un focus particolare su diritto societario, M&A, banking & finance, e molte altre aree di attività in linea con la natura full-service del nostro studio”, ha commentato Marco Zaccagnini, Foreign Partner da oltre 20 anni residente a Londra ed esperto di Capital Markets. “Il trasferimento nella nuova sede dimostra una volta di più il nostro impegno a favore dell’attività internazionale dei clienti italiani e stranieri che operano o investono nel Regno Unito e nei mercati globali”.

Progettato da Foster + Partners come primo grattacielo ecologico di Londra, The Gherkin rappresenta tuttora un esempio di eccellenza in termini di sostenibilità, benessere e innovazione.

La nuova sede di Gianni & Origoni è pienamente operativa e tutti i riferimenti logistici sono disponibili sul sito www.gop.it.