Rassegne di Giurisprudenza

Nuovo figlio e assegno di mantenimento: nessuna riduzione automatica, va dimostrato l’effettivo depauperamento della capacità economica del genitore obbligato

a cura della Redazione Diritto

Assegno di mantenimento - Nascita di altro figlio da nuovo nucleo familiare - Sopravvenienza di nuovi oneri a carico dell’obbligato - Automatica riduzione dell’importo del mantenimento versato per i figli nati dalla precedente unione - Esclusione - Rinnovata valutazione comparativa della situazione economico patrimoniale delle parti - Dimostrazione di un effettivo depauperamento della capacità economica dell’obbligato - Necessità

In materia di separazione personale dei coniugi, la nascita di...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza