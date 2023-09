Obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli ingegneri e gli architetti che non possono iscriversi all'INARCASSA a cura della Redazione Diritto









Professionisti - Ingegneri e architetti - Inarcassa - Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussiste.

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione...