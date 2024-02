OCF sul Gip di Roma: “La difesa tecnica è obbligatoria”

Un errore marchiano che azzera i valori costituzionali. Per l’Organismo congressuale forense questo è il rischio insito nell’avviso di fissazione di udienza da parte del Gip del Tribunale di Roma in cui si legge: “La persona indagata che, come suo diritto, non voglia comparire all’udienza e voglia limitarsi ad attendere la decisione del Giudice senza trovarsi nella condizione di dover retribuire il Difensore d’ufficio, contatti quindi il Difensore come sopra nominatole e lo inviti espressamente e formalmente, a mezzo Posta Elettronica Certificata o racc. A.R. o in altro documentato modo, a non comparire all’udienza fissata ed in generale a non svolgere alcuna attività difensiva.” Il fatto è stato reso noto oggi dall’Associazione Difensori di Ufficio Italia.

“Il Giudice in questione - ha commentato il coordinatore OCF, Mario Scialla - con un breve tratto di penna, ha fatto venir meno articoli della Costituzione, principi fondamentali dell’ordinamento e giurisprudenza della Consulta che, dai tempi dei processi alle Brigate Rosse, ha ribadito l’indispensabilità della difesa tecnica”.

“L’errore - continua Scialla - è talmente grave e clamoroso che non merita discussione o ipotesi interpretative: deve essere immediatamente corretto”.

“L’Organismo Congressuale Forense - conclude il Coordinatore - si rivolge pertanto all’Onorevole Ministro della Giustizia chiedendo un suo pronto intervento, così come al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Presidente del Tribunale di Roma per gli aspetti di loro competenza e monitorerà la situazione, riservandosi ogni e più opportuna iniziativa”.