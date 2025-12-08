Ok all’accordo di ristrutturazione anche se i crediti sono garantiti da Mcc
Necessaria la rinuncia di Medio Credito Centrale alla rivalsa o regresso nei confronti della società debitrice. Il Tribunale di Ferrara detta le condizioni per l’omologa
L’accordo di ristrutturazione del debito può produrre un effetto “allargato” anche per i creditori non aderenti, purché quelli appartenenti alla medesima categoria – omogenea per posizioni giuridiche e interessi economici – abbiano aderito a maggioranza qualificata alla proposta del debitore, pari ad almeno il 75% di quelli appartenenti alla categoria (articolo 61, comma 2, lettera c, del Codice della crisi d’impresa).
Il Codice della crisi fa uno “sconto” al debitore, se l’accordo “allargato” viene...