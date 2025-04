Oliverio&Partners con HKZ Asset Management nel suo processo di espansione Europea

Lo studio Oliverio&Partners, assisterà sul territorio Europeo il fondo HKZ Asset Management con sede a Singapore, nel suo processo di espansione Europea. L’investitore vanta una lunga esperienza nel Private Equity ed ha un forte focus nell’attività di distressed securities - event driven. L’attività di private Equity, nel ramo distressed , sta rappresentando sempre di più una ottima asset class per gli investitori , dichiara l’Avv. Vincenzo Oliverio - Global Head of M&A and Capital Markets dello Studio. Siamo molto contenti e soddisfatti del fatto che molti investitori qualificati vedano il mercato Europeo come una ottima opportunità con un ottimo risk premium.