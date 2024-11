Oliverio&Partners nel’Investimento Strategico negli USA nella IPO di PONY A.I. al Nasdaq.

Oliverio&Partners è lieta di annunciare un investimento strategico nella Initial Public Offering (IPO) della startup PONY A.I., che avrà luogo al Nasdaq con sede in New York City. PONY A.I., azienda pioniera nel settore dell’intelligenza artificiale e dell’automazione, ha sviluppato tecnologie all’avanguardia che hanno il potenziale di rivoluzionare diversi settori, dalla mobilità autonoma alla robotica. Con la sua IPO, PONY A.I. raccoglierà i fondi per accelerare la ricerca e sviluppo, espandere le proprie operazioni e consolidare la propria posizione di leader nel mercato globale.

“Investire in PONY A.I. rappresenterà non solo un’opportunità finanziaria, ma anche una scommessa sul futuro della tecnologia e dell’innovazione”, ha dichiarato l’Avv. Vincenzo Oliverio - member of board of directors di O&P. “Siamo entusiasti di supportare un team così visionario e impegnato. Crediamo che le tecnologie sviluppate da PONY A.I. possano avere un impatto significativo su vari ambiti, contribuendo a creare un futuro più efficiente e sostenibile.”

Oliverio&Partners ha una storia molto importante a livello Europeo nell’assistenza nonche nell’investimento ( diretto o in club deal) in aziende ad alto potenziale e questa operazione non fa eccezione. L’IPO è prevista in questa settimana e le azioni saranno quotate con sul Nasdaq