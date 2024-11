Oliverio&Partners si espande negli USA. Nuova sede a NYC sulla prestigiosa Fifth Avenue.

Oliverio&Partners è lieta di annunciare che da Gennaio 2025 aprirà una nuova sede a New York City, nella prestigiosa Fifth Avenue. Lo scopo è quello di permettere ai propri clienti di espandere il loro core business negli USA utilizzando il network globale dello Studio. La nuova apertura - dichiara l’Avv. Vincenzo Oliverio - rappresenta una grande opportunità di business per i nostri assistiti al fine di espandersi sul mercato più grande al mondo. La nuova apertura sarà molto importante anche per...

