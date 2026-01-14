Omessa dichiarazione e dolo specifico, nuovo intervento della Cassazione sugli elementi di prova
Per configurare la fattispecie possono rilevare indizi e circostanze specifiche, quali la totale o quasi totale inadempienza del soggetto obbligato per un periodo prolungato prima e dopo la scadenza del termine, uniti alla consapevolezza della imposta dovuta
Con questa decisione la Corte di Cassazione – parliamo della sentenza 8.1.2026 n. 665 - si sofferma sul tema della prova del dolo specifico di evasione nel reato di omessa dichiarazione (e qui parliamo dell’art. 5 del DLgs. 74/2000 e ricordiamo, per inciso, che questa norma è la sola che consente di colpire anche le “stabili organizzazioni occulte” di soggetti esteri e quindi non è una norma di scarsa importanza anche in considerazione del collegamento che certamente esiste tra la fattispecie penale...